Об этом 24 каналу рассказал политолог и руководитель офиса Freedom House в Литве Видос Юрконис. Он также отметил, что, несмотря на то, что в Европе достаточно сложно принимать единые решения, предел доверия к кремлю уже пройден и нет проблем.

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"Все понимают, кто является агрессором и военная угроза никуда не исчезла. Разговоры властей Калининграда о том, что они уже исчерпали все квоты на транзит определенных продуктов, это не что-то другое, как попытки отвлечь внимание от основного", – объясняет Видос Юрконис.

Основное – это, несомненно, Украина, зерно и поставка оружия и финансовая помощь для Украины. Эффективность давления кремля крайне низкая, поэтому не нужно беспокоиться,

– говорит он.

Более подробно о ситуации вокруг Калининграда: смотрите видео

Споры Литвы и россии

Литва ограничила для россии транзит в Калининград российских товаров.

После этого представитель российского министерства иностранных дел мария захарова заявила, что кремль "завершил подготовку своего ответа на блокаду Калининграда". Мол, если товары не начнут пропускать, то россия "введет жесткие меры против Литвы и ЕС"

Политологи считают, что кремль хочет нанести удар по Литве.

Основатель телеграм-канала "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько отметил, что в скором времени можно ожидать очередных некрасивых шагов в отношении Литвы и со стороны лукашенко – приспешника путина.