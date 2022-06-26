Об этом 26 июня рассказали в Еврокомиссии. Отметили, что из-за войны загрязняются водоемы, земли и воздух.

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Война будет оказывать влияние на окружающую среду, которую будет чувствовать общество на протяжении десятилетий.

"Присоединившись к программе, украинские государственные и частные организации получат финансовую поддержку для очистки и восстановления загрязненных территорий после разрушения таким образом, чтобы защитить и восстановить природу и быть совместимыми с циркулярной и нулевой экономикой, - отметили в Еврокомиссии.

Отравление воды в Запорожье

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что россияне контролируют Запорожский железорудный комбинат. Хоть объект не работает, но за шахтами необходимо ухаживать. Россияне же могут не считаться с этим, не включать помповые станции и откачивать воду.

Если же не откачивать воду, то поверхностные воды будут отравлены стальной рудой. Следовательно, люди, проживающие неподалеку, получат непригодную для питья жидкость.

В поселке Кирилловка, оккупированном россиянами, экологическая катастрофа. Там позеленело Азовское море и теперь оно больше похоже на болото.

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Ситуация в Мариуполе

Экологическая катастрофа началась после оккупации и в Мариуполе Донецкой области. Азовское море, омывающее город, уже имеет отравленную воду. Может быть, даже холеру. Большое влияние на водоемы оказывают и химические соединения от боеприпасов.

Что происходит в Чернобыле

Россияне успели "похозяйничать" в Чернобыльской зоне отчуждения. Они заминировали местности. Теперь дикие животные умирают на минах и растяжках. После этого возникают пожары.

Спасатели не могут эффективно бороться с огнем в Чернобыле, потому что россияне похитили большое количество пожарной техники и горючего. В свою очередь, огонь влечет за собой выбросы радионуклидов в атмосферу.

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