Враг продолжает наносить тяжелые удары по Харькову. Наплевав на любую мораль кафиры манят по жилым районам и центру города, стараясь нанести ему как можно больший ущерб.
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"Враг хочет нас уничтожить"
Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города. Он призвал их осторожничать и проявить мужество в это сложное время.
Эта война ориентирована на ликвидирование Харькова. Враг не прекращает обстрелы и бомбежки. Враг целенаправленно разрушает инфраструктуру города. Враг хочет уничтожить нас,
– сказал Терехов.
Также он призвал всех быть осмотрительными и оставаться в укрытии, чтобы безопасно пережить нападение врага.
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