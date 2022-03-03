Ворог продовжує завдати важких ударів по Харкову. Наплювавши на будь-яку мораль окупанти гатять по житлових районах та центру міста, намагаючись завдати йому якомога більшої шкоди.
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"Ворог хоче нас знищити"
Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до мешканців міста. Він закликав їх бути обережними та проявити мужність у цей складний час.
Ця війна спрямована на знищення Харкова. Ворог не припиняє обстріли та бомбардування. Ворог цілеспрямовано руйнує інфраструктуру міста. Ворог хоче знищити нас,
– сказав Терехов.
Також він закликав усіх бути обачними та залишатися в укритті, щоб безпечно пережити напад ворога.
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