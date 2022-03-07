Оккупантам не удалось сменить власть Украины
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российский враг – деморализован и истощен.
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Россия пыталась быстро "выиграть" войну, но их планы на "блицкриг" – разрушены. Также оккупантам не удалось сменить власти Украины.
Российский агрессор хотел установить марионеточное правительство, захватив Киев. Однако столица Украины стоит!
Сообщается о разрушении планов оккупанта по изменению внешнеполитического курса Украины.
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