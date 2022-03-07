Колонна русских оккупантов двигалась в направлении Сум. Украинские военные смогли взять в плен 14 нападающих.

Это важно Ужасное преступление: в результате обстрела супермаркета в Харькове погибли 4 человека, 15 – ранены

Полицейские уже установили нападающих и проводят допросы.

Среди пленных оккупантов

  • военный медик;
  • операторы наведения БМП;
  • водители военной техники;
  • водители специализированных машин;
  • командующий их группой.


В Сумской области поймали 14 оккупантов / Фото Нацполиция


В Сумской области поймали 14 оккупантов / Фото Нацполиция


В Сумской области поймали 14 оккупантов / Фото Нацполиция

ВСУ

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