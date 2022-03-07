Колона російських окупантів рухалася у напрямку Сум. Українські військові змогли взяти у полон 14 нападників.
Це важливо Жахливий злочин: внаслідок обстрілу супермаркету в Харкові загинули 4 людей, 15 – поранені
Поліцейські вже встановили осіб нападників й проводять допити.
Серед полонених окупантів
- військовий медик;
- оператори-навідники БМП;
- водії військової техніки;
- водії спеціалізованих машин;
- командувач їх групи.
На Сумщині піймали 14 окупантів / Фото Нацполіція
На Сумщині піймали 14 окупантів / Фото Нацполіція
На Сумщині піймали 14 окупантів / Фото Нацполіція
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