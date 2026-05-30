Враг запустил дроны в Ровенскую и Волынь, есть угроза баллистики для Киева: где летят цели

24 Канал Новости Украины
30 мая, 17:58
Обновлено - 18:01, 30 мая

Дария Черныш

Российские войска с вечера 30 мая запустили по Украине новые группы ударных БПЛА. Воздушная тревога раздается уже в ряде областей.

О направлении движения российских беспилотников и угрозе для областей пишут Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.

Куда сейчас летят дроны?

 

18:01, 30 мая

Угроза применения баллистического вооружения.

17:55, 30 мая

Ровенская область. БпЛА мимо Дубровицы курсом на Волынь.