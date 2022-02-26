Речь идет о Полесском, Северском, Слобожанском и Таврическом операционных районах.

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Враг сосредоточил свои силы на нескольких направлениях

Главные цели оккупантов – окружение и блокировка Киева, демилитаризация и денационализация Украины. Они также стремятся заставить украинское руководство "скорректировать" политический курс на российских условиях.

Однако подразделения русской армии-агрессора теряют наступательный темп. Они ожидают привлечения дополнительных подразделений к активным боевым действиям, а также вынуждены останавливаться для пополнения запасов.

К тому же на Полесском направлении было остановлено до семи батальонных тактических групп кафиров. Это произошло в районах Бородянки, Бучи, Вышгорода. Враг частично потерял боеспособность и пытается перегруппироваться.