Йдеться про Поліський, Сіверський, Слобожанський та Таврійський операційні райони.

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Ворог зосередив свої сили на кількох напрямках

Головні цілі окупантів – оточення та блокування Києва, “демілітаризація” й “денаціоналізація” України. Вони також прагнуть примусити українського керівництва "скорегувати" політичний курс на російських умовах.

Однак підрозділи російської армії-агресора втрачають наступальний темп. Вони чекають на залучення додаткових підрозділів до активних бойових дій, а також змушені зупинятися для поповнення запасів.

До того ж на Поліському напрямку було зупинено до семи батальйонних тактичних груп окупантів. Це сталося у районах Бородянки, Бучі, Вишгорода. Ворог частково втратив боєздатність та намагаються перегрупуватись.

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