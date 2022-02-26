Йдеться про Поліський, Сіверський, Слобожанський та Таврійський операційні райони.
Варте уваги Цинічний вибір: президент Киргизстану підтримав Путіна
Ворог зосередив свої сили на кількох напрямках
Однак підрозділи російської армії-агресора втрачають наступальний темп. Вони чекають на залучення додаткових підрозділів до активних бойових дій, а також змушені зупинятися для поповнення запасів.
До того ж на Поліському напрямку було зупинено до семи батальйонних тактичних груп окупантів. Це сталося у районах Бородянки, Бучі, Вишгорода. Ворог частково втратив боєздатність та намагаються перегрупуватись.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини!