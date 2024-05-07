Об этом сегодня, 7 мая, сообщили российские телеграм-каналы. Пишут, что дрон, судя по вмятине и следам горения, попал по цистерне с топливом.
Смотрите также В России заявили об атаке дронов: там пострадала энергетическая инфраструктура
Пропагандисты заявили, что неизвестный дрон якобы атаковал склад топлива на железнодорожной станции в Лисках – к югу от Воронежа.
Следы удара БПЛА
Во время дневного обхода охранники базы топлива на станции "Лиски" в Воронежской области заметили обломки беспилотника самолетного типа и вмятину на цистерне с топливом со следами горения, – говорится в сообщении.
Отмечают, что на место вызвали взрывотехников Росгвардии, обломки БПЛА исследовали и изъяли. Традиционно убеждают, что в результате "инцидента" никто не пострадал.
Дроны в России уже привычное явление
- Вчера россияне устроили истерику из-за атаки дронов на Белгородскую область. В сети сообщали, что под удар могли попасть инструкторы из Ирана.
- А 2 мая неизвестные БПЛА атаковали энергетические объекты в Орловской и Курской областях страны-агрессора. После атаки в нескольких районах исчезал свет.