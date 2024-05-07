Про це сьогодні, 7 травня, повідомили російські телеграм-канали. Пишуть, що дрон, судячи з вм'ятини та слідів горіння, поцілив по цистерні з паливом.
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Пропагандисти заявили, що невідомий дрон нібито атакував склад палива на залізничній станції у Лісках – на південь від Воронежа.
Сліди удару БпЛА
При денному обході охоронці бази палива на станції "Ліски" у Воронезькій області помітили уламки безпілотника літакового типу та вм'ятину на цистерні з паливом зі слідами горіння, – ідеться у повідомленні.
Зазначають, що на місце викликали вибухотехніків Росгвардії, уламки БпЛА дослідили та вилучили. Традиційно переконують, що унаслідок "інциденту" ніхто не постраждав.
Дрони в Росії уже звичне явище
- Учора росіяни влаштували істерику через атаку дронів на Бєлгородську область. У мережі повідомляли, що під удар могли потрапити інструктори з Ірану.
- А 2 травня невідомі БпЛА атакували енергетичні об'єкти в Орловській та Курській областях країни-агресора. Після атаки в кількох районах зникало світло