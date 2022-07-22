В бассейне отступающая вода затянула двух мужчин

Жуткий инцидент произошел 21 июля в городке Кармей Йосеф во время вечеринки для сотрудников частной компании. Тело мужчины нашли мертвым через несколько часов после того, как в бассейне открылась воронка и отступающая вода затащила его вместе с другим мужчиной, которому удалось выбраться наружу.

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Спасатели нашли тело после сложной операции, длившейся четыре часа. Им пришлось глубоко спуститься под землю. Операция осложнялась тем, что разветвляющиеся с воронки тоннели могли повлечь вторичное обрушение. Поэтому спасатели построили опорную конструкцию, чтобы предотвратить вероятное обрушение поверхности бассейна.

34-летний мужчина, сумевший выбраться, получил легкие травмы нижней части тела. Ему оказали помощь на месте происшествия. После трагического инцидента экстренные службы направили вертолет для поиска других воронок.

В бассейне отступающая вода затянула двух мужчин: видео

Очевидцы рассказали, что к моменту трагедии на вечеринке было около 50 человек. Большего количества жертв и пострадавших удалось избежать, поскольку в момент, когда воронка раскрылась, в бассейне находились шесть человек. Свидетели происшествия рассказали, что уровень воды внезапно начал спадать и открылась дыра, образовав вихрь, поглотивший людей.

Другой очевидец сообщил, что вихрь поглотил жертву в считанные секунды. Когда воронка раскрылась, людей призывали покинуть бассейн. Но сначала они подумали, что это игра. В полиции заявили, что расследуют смерть и проверят лицензию бассейна.