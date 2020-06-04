Рада приняла закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом. Его еще называют законопроектом о "ворах в законе".

Законопроєкт про "злодіїв у законі"

Уся суть цього законопроєкту в запровадження поняття "злочинний вплив". Про це в ефірі програми "Ґуд найт Юкрейн" на 24 каналі сказав народний депутат з фракції "Голос" Андрій Осадчук.

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Він пояснив, що це законопроєкт про внесення змін у 3 статті Кримінального кодексу України. Одна з них 0 впроваджує новий вид закінченого кримінального злочину, який називається "злочинний вплив".

Тобто зараз є кримінальним злочином поширення в суспільстві злочинного впливу. Якщо це здійснює особа, яку називають "вор у законі", то діє обтяжувальна обставина. Я як юрист не розумію, що таке "розповсюдження злочинного впливу в суспільстві" і як це доводити,

– зазначив Осадчук.

Він наголосив, що у зв'язку з тим, що зараз втрачена довіра до поліції, Міністерство внутрішніх справ отримало додатковий інструмент впливу на будь-які кримінальні провадження завдяки цьому законопроєкту.

Чим це загрожує

Нардеп зазначив, якщо оперувати лише словосполученням "розповсюдження злочинного впливу в суспільстві", як це написано в першій статті КК, то "половину Кабміну й держадміністрацій можна буде за цією статтею "закривати".

"Це дає нескінченні варіанти інтерпретацій. Українська правова наука не знає, що це таке. Конституційний суд України десятки разів закликав законодавців дотримуватися принципу правової визначеності. Особливо, це критично для кримінальної юстиції. Інакше незрозуміло як, кого й за що засуджувати та заарештовувати", – ствердив Осадчук.

Довідка. Як мовиться у пояснювальній записці до законопроєкту, схожий закон діє в Грузії та Китаї. Завдяки такому законодавству, начебто, зменшився тиск кримінальних еліт на економіку та політику країни.

Що пропонує новий закон: коротко

До термінів "організована група", "злочинна організація" додано термін "злочинна спільнота".

У документі визначена відповідальність за злочини, скоєні саме злочинною спільнотою.

"Злодій у законі" – той, хто "завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив".

За участь у злочинній організації хочуть позбавляти волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Якщо ж це стосувалося службової особи – від 8 до 13 років з конфіскацією майна.

з конфіскацією майна. За створення злочинної спільноти, тобто об'єднання двох чи більше злочинних організацій, керівництво такою спільнотою – від 10 до 15 років позбавлення волі.

позбавлення волі. За перебування особи в статусі "злодій у законі" хочуть карати позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Детальніше дивіться у відео 24 каналу з Андрієм Осадчуком: