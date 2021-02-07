Сход ледника в Индии: число жертв возросло
Количество погибших во время схода ледника Нанда-Деви в Индии 7 февраля возросло до 7. В общем пропавших без вести около 170 человек.
Источник:NDTV.com
Сначала сообщали об исчезновении 150 человек. Однако впоследствии количество возросло.
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По состоянию на вечер 7 февраля с горного туннеля удалось спасти 16 человек.
Сейчас спасатели пытаются освободить людей, которые заблокированы во втором тоннеле. Там могут находиться около 30 пострадавших.
К спасательным операциям уже в ближайшее время должны привлечь пограничников.
Поиски пропавших без вести будут продолжаться ночью с 7 на 8 февраля.
Сход лавины в Индии: что известно
- Трагедия произошла в штате Уттаракханд.
- Лавина спровоцировала наводнение на реке Дхаула Ганга.
- Спасатели предполагают, что жертвами катастроф могли стать до 100 человек.
- Местная инфраструктура частично разрушена.
- К спасательной операции привлекли более полутысячи военных.
- Большинство пострадавших – работники плотины "Риши Ганга".
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