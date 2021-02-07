Количество погибших во время схода ледника Нанда-Деви в Индии 7 февраля возросло до 7. В общем пропавших без вести около 170 человек.

Сначала сообщали об исчезновении 150 человек. Однако впоследствии количество возросло.

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По состоянию на вечер 7 февраля с горного туннеля удалось спасти 16 человек.

Сейчас спасатели пытаются освободить людей, которые заблокированы во втором тоннеле. Там могут находиться около 30 пострадавших.

К спасательным операциям уже в ближайшее время должны привлечь пограничников.

Поиски пропавших без вести будут продолжаться ночью с 7 на 8 февраля.

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