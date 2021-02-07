Кількість загиблих під час сходження льодовика Нанда-Деві в Індії 7 лютого зросла до 7. Загалом зниклими безвісти вважають приблизно 170 людей.

Спершу повідомляли про зникнення 150 людей. Однак згодом кількість зросла. Актуально Загинув від холоду: тіло двірника-індуса, що замерз у Києві, відправили на батьківщину Станом на вечір 7 лютого з гірського тунелю вдалося врятувати 16 людей. Наразі рятувальники намагаються звільнити людей, які заблоковані у другому тунелі. Там можуть перебувати близько 30 постраждалих. До рятувальних операцій вже найближчим часом мають залучити прикордонників. Пошуки зниклих безвісти триватимуть уночі з 7 на 8 лютого. Сходження лавини в Індії: що відомо Трагедія сталася у штаті Уттаракханд.

Лавина спровокувала повінь на річці Дхаулі Ганга.

Рятувальники припускають, що жертвами катастроф могли стати до 100 людей.

Місцева інфраструктура частково зруйнована.

До рятувальної операції залучили понад пів тисячі військових.

Більшість постраждалих – працівники греблі "Ріші Ганга".