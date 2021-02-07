Cходження льодовика в Індії: кількість жертв зросла
Кількість загиблих під час сходження льодовика Нанда-Деві в Індії 7 лютого зросла до 7. Загалом зниклими безвісти вважають приблизно 170 людей.
Джерело:NDTV.com
Спершу повідомляли про зникнення 150 людей. Однак згодом кількість зросла.
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Станом на вечір 7 лютого з гірського тунелю вдалося врятувати 16 людей.
Наразі рятувальники намагаються звільнити людей, які заблоковані у другому тунелі. Там можуть перебувати близько 30 постраждалих.
До рятувальних операцій вже найближчим часом мають залучити прикордонників.
Пошуки зниклих безвісти триватимуть уночі з 7 на 8 лютого.
Сходження лавини в Індії: що відомо
- Трагедія сталася у штаті Уттаракханд.
- Лавина спровокувала повінь на річці Дхаулі Ганга.
- Рятувальники припускають, що жертвами катастроф могли стати до 100 людей.
- Місцева інфраструктура частково зруйнована.
- До рятувальної операції залучили понад пів тисячі військових.
- Більшість постраждалих – працівники греблі "Ріші Ганга".
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