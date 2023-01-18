В сети появилось видео с очевидцем с места событий. Воспитательница детского сада в то время, когда все случилось, как раз принимала детей.

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"Сначала гудело, будто что-то летит": воспитательница описала авиакатастрофу

Воспитательница детского сада в Броварах рассказала, как произошла трагедия. По ее словам, сначала она услышала непонятные звуки.

Сначала гудело, будто что-то летит. Мы притихли, а потом после зарева услышали взрыв,

– вспоминает свидетельница.

Все присутствующие в садике легли на пол, а затем начали эвакуацию в укрытие. Воспитательница отметила, что инцидент произошел около 8 утра, в то время, когда она принимала детей.

Отметим, что по состоянию на 12:30 известно о гибели 16 человек. Среди жертв – 3 детей.

Также 25 пострадавших попали в больницы. Из них 10 – дети.

Что рассказала воспитательница, ставшая очевидцем трагедии: смотрите видео

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