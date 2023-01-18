В сети появилось видео с очевидцем с места событий. Воспитательница детского сада в то время, когда все случилось, как раз принимала детей.
Читайте также Невыразимая боль, – Зеленский отреагировал на трагедию в Броварах
"Сначала гудело, будто что-то летит": воспитательница описала авиакатастрофу
Воспитательница детского сада в Броварах рассказала, как произошла трагедия. По ее словам, сначала она услышала непонятные звуки.
Сначала гудело, будто что-то летит. Мы притихли, а потом после зарева услышали взрыв,
– вспоминает свидетельница.
Все присутствующие в садике легли на пол, а затем начали эвакуацию в укрытие. Воспитательница отметила, что инцидент произошел около 8 утра, в то время, когда она принимала детей.
Отметим, что по состоянию на 12:30 известно о гибели 16 человек. Среди жертв – 3 детей.
Также 25 пострадавших попали в больницы. Из них 10 – дети.
Что рассказала воспитательница, ставшая очевидцем трагедии: смотрите видео
Обратите внимание В сети появилось видео полета вертолета МВД за несколько минут до падения в Броварах
Авиакатастрофа в Броварах: что об этом известно
- Утром 18 января в Броварах упал вертолет, в результате чего загорелся местный детский сад и получили повреждения стоящие рядом автомобили. Известно, что вертолет принадлежал ГСЧС.
- На его борту находились 9 человек – 3 сотрудника ГСЧС (экипаж) и 6 представителей МВД, включая руководство. Все они погибли трагически.
- Среди погибших были глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Причины авиакатастрофы пока неизвестны. Не исключают, что авиакатастрофа произошла из-за непогоды.