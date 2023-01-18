У мережі з'явилося відео з очевидицею з місця подій – передає 24 Канал. Вихователька дитячого садка у час, коли все трапилося, якраз приймала дітей.

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"Спочатку гуло, ніби щось летить": вихователька описала авіакатастрофу

Вихователька дитячого садка у Броварах розповіла, як сталася трагедія. За її словами, спочатку вона почула незрозумілі звуки.

Спочатку гуло, ніби щось летить. Ми притихли, а потім після заграви почули вибух,

– пригадує очевидиця.

Усі присутні у садочку лягли на підлогу, а згодом почали евакуацію в укриття. Вихователька зазначила, що інцидент трапився приблизно о 8 ранку, у той час, коли вона приймала дітей.

Зазначимо, що станом на 12:30 відомо про загибель 16 осіб. Серед жертв – 3 дітей.

Також 25 постраждалих потрапили до лікарень. З них 10 – діти.

Що розповіла вихователька, яка стала очевидицею трагедії: дивіться відео

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