У мережі з'явилося відео з очевидицею з місця подій – передає 24 Канал. Вихователька дитячого садка у час, коли все трапилося, якраз приймала дітей.
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"Спочатку гуло, ніби щось летить": вихователька описала авіакатастрофу
Вихователька дитячого садка у Броварах розповіла, як сталася трагедія. За її словами, спочатку вона почула незрозумілі звуки.
Спочатку гуло, ніби щось летить. Ми притихли, а потім після заграви почули вибух,
– пригадує очевидиця.
Усі присутні у садочку лягли на підлогу, а згодом почали евакуацію в укриття. Вихователька зазначила, що інцидент трапився приблизно о 8 ранку, у той час, коли вона приймала дітей.
Зазначимо, що станом на 12:30 відомо про загибель 16 осіб. Серед жертв – 3 дітей.
Також 25 постраждалих потрапили до лікарень. З них 10 – діти.
Що розповіла вихователька, яка стала очевидицею трагедії: дивіться відео
Зверніть увагу У мережі з'явилося відео польоту вертольота МВС за кілька хвилин до падіння у Броварах
Авіакатастрофа у Броварах: що про це відомо
- Зранку 18 січня у Броварах упав вертоліт, унаслідок чого загорівся місцевий дитячий садок та зазнали руйнувань автомобілі, що стояли поруч. Відомо, що гвинтокрил належав ДСНС.
- На його борту перебували 9 осіб – 3 співробітників ДСНС (екіпаж) та 6 представників МВС, включно з керівництвом. Усі вони трагічно загинули.
- Серед загиблих були глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Причини авіакатастрофи наразі невідомі. Не виключають, що авіакатастрофа сталася через негоду.