Как рассказала директор Седневской гимназии Татьяна Ясочко, воспитательница и 30 детей выехали в Ивано-Франковск. Это было вынужденное решение, ведь оставаться в Чернигове и дальше – опасно. Заметим, что с Наталией она познакомилась, когда они вместе находились в бомбоубежище.

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Воспитательница – настоящая героиня

Уже известно, что детишек приняли в Ивано-Франковской области. Их туда увезла воспитательница Наталья Песоцкая.

Никто не знает, но она месяц прожила с воспитанниками в подвале... Отказались все, потому что конечно ситуация сложная... Этот человек спасал детей, когда дважды попали в приют, прятала в кельях церкви,

– рассказала Ясочко.

Она добавила, что самому маленькому воспитаннику Натальи Песоцкой всего 3,5 года. Директор гимназии подчеркнула, что у воспитательницы большое сердце и добрая душа. Женщина не только занималась детьми, но и вывезла их самостоятельно, хотя в Чернигове и не открывали гуманитарного коридора.

Я горжусь ею! И очень хочу, чтобы руководство обратило внимание и обязательно отметило этого святого человека за его преданность, смелость и героизм!

– подчеркнула Ясочко.

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