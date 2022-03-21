Як розповіла директорка Седнівської гімназії Тетяна Ясочко, вихователька та 30 дітей виїхали до Івано-Франківська. Це було вимушене рішення, адже залишатися у Чернігові й надалі – небезпечно. Зауважимо, що з пані Наталею вона познайомилася, коли вони разом перебували у бомбосховищі.

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Вихователька – справжня героїня

Уже відомо, що діточок прийняли на Івано-Франківщині. Їх туди відвезла вихователька Наталія Песоцька.

Ніхто не знає, але вона місяць прожила з вихованцями у підвалі... Відмовились усі, бо звісно ситуація складна... Ця людина рятувала дітей, коли двічі влучили у притулок, ховала у келіях церкви,

– розповіла Ясочко.

Вона додала, що найменшому вихованцю Наталії Песоцької усього 3,5 рочку. Директорка гімназії наголосила, що у виховательки велике серце та добра душа. Жінка не лише опікувалася дітьми, а й вивезла їх самотужки, хоч у Чернігові і не відкривали гуманітарного коридору.

Я пишаюся нею! І дуже хочу, щоб керівництво звернуло увагу й обов'язково відзначило цю святу людину за її відданість, сміливість та героїзм!,

– підкреслила Ясочко.

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