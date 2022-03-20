Їх доставляли на безпечнішу територію автобусами. Проте також у гуманітарному коридорі можна їхати автомобілями. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на міністерку з питань реінтеграції окупованих територій Ірину Верещук.
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З Маріуполя евакуюють значно більше жителів
З міста Маріуполь евакуювали автобусами та авто загалом 3 985 людей. Для евакуації маріупольців з Бердянська в цей день залучили 11 автобусів. Станом на 22 годину вечора, вони вже доїхали до Запоріжжя.
Проте робота соціальних служб на цьому не зупиняється. Тому вже зранку наступного дня в напрямку Маріуполя планують відправити ще 50 автобусів.
Також вже провели переговори, щоб частина автобусів 21 березня змогли доїхати й провести евакуацію з міста Мангуш. Також людей забиратимуть із прибережних населених пунктів в районі Мангуша, зокрема з села Мелекіне.
Що потрібно знати для евакуації з Бердянська
Посадка в евакуаційні автобуси в Бердянську – площа перед міським спорткомплексом в Бердянську по вулиці Мелітопольське шосе, 27.
Також у Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців. Проте задля безпеки вони мають рухатися суворо по маршруту.
Адреси для дозаправлення:
- проспект Східний, 4а;
- вулиця Мелітопольське шосе, 87б.
Оскільки дозаправки потребують багато автомобілів, людей просять із розумінням ставитися до черг.
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