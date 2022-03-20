Их доставляли на более безопасную территорию автобусами. Однако в гуманитарном коридоре можно ехать автомобилями. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирину Верещук.
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Из Мариуполя эвакуируют гораздо больше жителей
Из города Мариуполь эвакуировали автобусами и авто в общей сложности 3 985 человек. Для эвакуации мариупольцев из Бердянска в этот день было привлечено 11 автобусов. По состоянию на 22 часа вечера, они уже доехали до Запорожья.
Однако работа социальных служб на этом не останавливается. Поэтому уже с утра на следующий день в направлении Мариуполя планируют отправить еще 50 автобусов.
Также провели переговоры, чтобы часть автобусов 21 марта смогли доехать и провести эвакуацию из города Мангуш. Также людей будут забирать из прибрежных населенных пунктов в районе Мангуша, в частности, из села Мелекино.
Что нужно знать для эвакуации из Бердянска
Посадка в эвакуационные автобусы в Бердянске – площадь перед городским спорткомплексом в Бердянске на улице Мелитопольское шоссе, 27.
Также в Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев. Однако для безопасности они должны двигаться строго по маршруту.
Адреса для дозаправки:
- проспект Восточный, 4а;
- улица Мелитопольское шоссе, 87б.
Поскольку в заправке нуждаются многие автомобили, людей просят с пониманием относиться к очередям.
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