Их доставляли на более безопасную территорию автобусами. Однако в гуманитарном коридоре можно ехать автомобилями. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирину Верещук.

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Из Мариуполя эвакуируют гораздо больше жителей

Из города Мариуполь эвакуировали автобусами и авто в общей сложности 3 985 человек. Для эвакуации мариупольцев из Бердянска в этот день было привлечено 11 автобусов. По состоянию на 22 часа вечера, они уже доехали до Запорожья.

Однако работа социальных служб на этом не останавливается. Поэтому уже с утра на следующий день в направлении Мариуполя планируют отправить еще 50 автобусов.

Также провели переговоры, чтобы часть автобусов 21 марта смогли доехать и провести эвакуацию из города Мангуш. Также людей будут забирать из прибрежных населенных пунктов в районе Мангуша, в частности, из села Мелекино.

Что нужно знать для эвакуации из Бердянска

Посадка в эвакуационные автобусы в Бердянске – площадь перед городским спорткомплексом в Бердянске на улице Мелитопольское шоссе, 27.

Также в Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев. Однако для безопасности они должны двигаться строго по маршруту.

Адреса для дозаправки:

проспект Восточный, 4а;

улица Мелитопольское шоссе, 87б.

Поскольку в заправке нуждаются многие автомобили, людей просят с пониманием относиться к очередям.

Обратите внимание! В Бердянске действует горячая линия. При необходимости туда можно обратиться для получения помощи в эвакуации. Номера горячей линии: +38 097 551 59 17; +38 050 439 75 29; 3 62 76 и 3 52 52