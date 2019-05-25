Воспользуется ли команда Зеленского должностями в собственных интересах?

Функция Администрации президента – обеспечение деятельности главы государства и выполнения им своих обязанностей. Поэтому Зеленский преимущественно назначил тех, кому лично доверяет.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Петр Олещук.

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В частности, новый глава администрации Андрей Богдан, по его словам, стоял у истоков похода Зеленского в политику. И этим объясняется доверие к нему нового президента. Ну и то, что он профессиональный юрист в окружении Зеленского.

Относительно связей с Коломойским, то Богдан связан не только с известным бизнесменом. В нашей системе, можно сказать, что половина Верховной Рады – люди Коломойского,

– считает Петр Олещук.

Кроме того, отмечает он, помощник Зеленского Сергей Шефир (давний бизнес-партнер и товарищ Владимира Зеленского, сценарист и продюсер многих фильмов) имеет не нефтяной бизнес и даже не конфетный. Сложно, по мнению Олещука, представить, как Шефир может использовать свои служебные полномочия в продвижении собственного бизнеса. Разве что организация концертов на основе соответствующих государственных процедур.

О назначении Руслана Хомчака руководителем Генштаба вместо Виктора Муженко, то, замечает Петр Олещук, последний себя проявил однозначной поддержкой Порошенко. То есть, Муженко политически ангажированный чиновник. Лучше раньше делать такие назначения, чем позже, чтобы обеспечить стабильность в армии.