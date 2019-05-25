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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      Чи скористається команда Зеленського посадами у власних інтересах?

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      Зеленський продовжує формувати свою команду
      Зеленський продовжує формувати свою команду / 24 канал

      Функція Адміністрації президента – забезпечення діяльності глави держави і виконання ним своїх обов’язків. Тому Зеленський переважно призначив тих, кому особисто довіряє.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

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      Зокрема, новий глава адміністрації Андрій Богдан, за його словами, стояв біля витоків походу Зеленського в політику. І цим пояснюється довіра до нього нового президента. Ну і те, що він фаховий юрист в оточенні Зеленського.

      Щодо зв’язків із Коломойським, то Богдан пов'язаний не тільки з відомим бізнесменом. В нашій системі, можна сказати, що половина Верховної Ради – люди Коломойського,
      – вважає Петро Олещук.

      Крім того, зауважує він, помічник Зеленського Сергій Шефір (давній бізнес-партнер і товариш Володимира Зеленського, сценарист і продюсер багатьох фільмів) має не нафтовий бізнес і навіть не цукерковий. Складно, на думку Олещука, уявити, як Шефір може використати свої службові повноваження у просуванні власного бізнесу. Хіба що організація концертів на основі відповідних державних процедур.

      Щодо призначення Руслана Хомчака керівником Генштабу замість Віктора Муженка, то, зауважує Петро Олещук, останній себе проявив однозначною підтримкою Порошенка. Тобто, Муженко політично ангажований чиновник. Краще раніше робити такі призначення, ніж пізніше, щоб забезпечити стабільність в армії.

      Зеленський

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олександр Данилюк Призначення Зеленського Андрій Богдан Сергій Шефір Ігор Коломойський Руслан Хомчак
      Джерело: 24 канал
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