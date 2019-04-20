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      Восстановить душу и тело: в Харькове работает бесплатный реабилитационный центр для военных

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      В Харькове в помещении бывшего садика открыли реабилитационный центр "Братская цитадель". Он основательно отличается от других, в том числе и комплексным подходом к процессу реабилитации. Для военных там есть большой список упражнений: йога, гипнотерапевт и лечебные физические нагрузки, а также зарядка на "Правиле".

      За неполные четыре месяца, лечение в реабилитационном центре прошли более трехсот мужчин и женщин.

      Читайте также: Жить дальше: почему стоит различать психологическую реабилитацию и адаптацию ветеранов АТО

      Среди них и доброволец батальона "Азов" Сергей Войцеховский. В 2016 году он пережил три месяца в коме, перелом черепа, сломанные ребра и травму правой руки. Все эти ранения парень получил на Донбассе. Врачи оценивали его шансы выжить лишь на 20%.

      Мы ехали в джипе, я сидел в кузове. Кузов лопнул, мой бронежилет зацепился. И пока машина кувыркалась, меня бросало в разные стороны. А потом кома, все такое и больница,
      – сказал Сергей.

      Харьковчанин постоянно шутит, что однажды обманул смерть, но и через три года нуждается в реабилитации. Основное внимание врачей сосредоточено на неподвижной руке. Врачи заметили, что есть шансы восстановить работу конечности, но для этого нужно много усилий и длительная реабилитация.

      Реабілітація

      Сергею нужна длительная реабилитация

      Треть реабилитантов посещает психолога. Анастасия долгое время работала в военном госпитале, теперь на ней групповая и индивидуальная терапия в центре. Некоторых приходится забирать для сеансов из дома, а кого-то выручает гипноз.

      Психолог центра Анастасия Туманова отметила, что гипноз помогает справиться с эмоциями и быстрее адаптироваться к мирной жизни. К слову, все процедуры для бойцов абсолютно бесплатные.

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      Теги: Новости Украины Война Война на Донбассе Лечение
      Источник: 24 канал
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