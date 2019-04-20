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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Відновити душу й тіло: у Харкові працює безкоштовний реабілітаційний центр для військових

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      У Харкові у приміщенні колишнього садочка відкрили реабілітаційний центр "Братерська цитадель". Він ґрунтовно відрізняється від інших, зокрема й комплексним підходом до процесу реабілітації. Для військових там є великий список вправ: йога, гіпнотерапевт і лікувальні фізичні навантаження, а також зарядка на "Правилі".

      За неповні чотири місяці, лікування у реабілітаційному центрі пройшли понад три сотні чоловіків та жінок. 

      Читайте також: Жити далі: чому варто розрізняти психологічну реабілітацію та адаптацію ветеранів АТО

      Серед них і доброволець батальйону "Азов" Сергій Войцеховський. У 2016 році він три місяці лежав у комі, пережив перелом черепа, зламані ребра та отримав травму правиці. Усі ці поранення хлопець отримав на Донеччині. Лікарі оцінювали його шанси вижити лише на 20%.

      Ми їхали у джипі, я сидів в кузові. Кузов лопнув, мій бронежилет зачепився. І поки машина перекидалася, мене кидало у різні боки. А потім кома, все таке і лікарня,
      – сказав Сергій.

      Харків'янин постійно жартує, що якось надурив смерть, але і через три роки потребує реабілітації. Основна увага лікарів зосереджена на нерухомій руці. Лікарі зауважили, що є шанси відновити роботу кінцівки, але для цього потрібно багато зусиль та тривала реабілітація.

      Реабілітація
      Сергію потрібна тривала реабілітація

      Третина реабілітантів відвідує психолога. Анастасія довгий час працювала у військовому шпиталі, тепер на ній групова та індивідуальна терапія у центрі. Декого доводиться забирати для сеансів з дому, а когось виручає гіпноз.

      Психологиня центру Анастасія Туманова зауважила, що гіпноз допомагає впоратися з емоціями та швидше адаптуватися до мирного життя. До слова, усі процедури для бійців абсолютно безкоштовні. 

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      Теги: Новини України Війна Війна на Донбасі Лікування
      Джерело: 24 канал
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