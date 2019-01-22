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      Жити далі: чому варто розрізняти психологічну реабілітацію та адаптацію ветеранів АТО

      30 Читать новость на русском
      Реабілітація ветеранів АТО
      Реабілітація ветеранів АТО / 24 канал

      Терміни адаптація і психологічна реабілітація ми чуємо вже п'ятий рік. Проте розуміти та розрізняти ці слова дуже важливо. Насамперед для того, щоб краще зрозуміти ветеранів АТО та допомогти їм краще адаптуватися у звичайному житті.

      Про це у своєму відеоблозі "Veterano блог" розповів журналіст та колишній ветеран АТО Леонід Остальцев.

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      Він пояснив, що адаптація – це процес, в якому людина змінюється, щоб продовжувати існувати в певному середовищі. Натомість психологічна реабілітація – це конкретний комплекс заходів реабілітаційної медицини, які спрямовані на відновлення психічних та фізичних сил у людини, яка має розлад певного рівня.

      Якщо говорити простими словами, то людина просто адаптується та самостійно призвичаюється до нових умов. Іноді для цього може знадобитися консультація психолога, але не завжди. Реабілітація – це вже лікування, яке потребує залучення фахових медиків та інших спеціалістів. Тобто, це абсолютно різні процеси,
      – наголосив Леонід.

      Надзвичайно важливо допомогти ветеранам АТО соціалізуватися
      Надзвичайно важливо допомогти ветеранам АТО соціалізуватися

      На думку автора, у сучасному світі ці поняття все частіше плутають, а найчастіше це роблять представники ЗМІ. Відтак, через те, що ми не правильно називаємо проблему, ми псуємо репутацію ветеранів АТО.

      Картинка виглядає тепер так, що ледь не кожен другий ветеран АТО – це неадекватна, божевільна, депресивна і непередбачувана істота, яка схильна думати про суїцид. І все це у вигляді страшилок подається українським глядачам та читачам,
      – додав Остальцев.

      Також він зауважив, що така плутанина неабияк спотворює дійсність.

      Відео повного випуску відеоблогу "Veterano блог" за 22 січня 2019 року

       

      Теги: Новини України Відеоблоги АТО Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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