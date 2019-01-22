Жить дальше: почему следует различать психологическую реабилитацию и адаптацию ветеранов АТО

Сроки адаптация и психологическая реабилитация мы слышим уже пятый год. Однако понимать и различать эти слова очень важно. Прежде всего для того, чтобы лучше понять ветеранов АТО и помочь им лучше адаптироваться к обычной жизни.

Об этом в своем видеоблоге "Veterano блог" рассказал журналист и бывший ветеран АТО Леонид Остальцев.

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Он пояснил, что адаптация – это процесс, в котором человек меняется, чтобы продолжать существовать в определенной среде. Зато психологическая реабилитация – это конкретный комплекс мер реабилитационной медицины, которые направлены на восстановление психических и физических сил у человека, который имеет расстройство определенного уровня.

Если говорить простыми словами, то человек просто адаптируется и самостоятельно приспосабливается к новым условиям. Иногда для этого может потребоваться консультация психолога, но не всегда. Реабилитация – это уже лечение, требующее привлечения профессиональных медиков и других специалистов. То есть, это совершенно разные процессы,

– отметил Леонид.



Очень важно помочь ветеранам АТО социализироваться

По мнению автора, в современном мире эти понятия все чаще путают, а чаще всего это делают представители СМИ. Следовательно, из-за того, что мы неправильно называем проблему, мы портим репутацию ветеранов АТО.

Картинка выглядит теперь так, что чуть ли не каждый второй ветеран АТО – это неадекватное, сумасшедшее, депрессивное и непредсказуемое существо, склонное думать о суициде. И все это в виде страшилок подается украинским зрителям и читателям,

– добавил Остальцев.

Также он отметил, что такая путаница сильно искажает действительность.

Видео полного выпуска видеоблога "Veterano блог" за 22 января 2019 года