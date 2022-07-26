Однако среди них только один представитель из этого уже несуществующего подразделения. Об этом 24 каналу рассказал активист из Херсона Владимир Молчанов.

Внимание Оккупанты стягивают тяжелое вооружение в сторону Херсона, – мэр Мелитополя

По его словам, оккупанты действительно создали отделение полиции, которое так и назвали – "полиция". Частично там "служат" на побегушках у россиян предатели, в их числе и некоторые херсонские патрульные полицейские. Также россияне набрали просто людей с улицы.

Среди них есть только один человек, действительно связанный с "Беркутом". Поэтому, скорее всего, со стороны оккупантов – это пугалка, потому что "Беркута" боятся даже обычные российские обыватели,

– сказал активист.

Он также думает, что само по себе возрождение такого подразделения бессмысленно, потому что "Беркут" используется против мирного населения. В Херсоне и без них россияне подавляют гражданские протесты.

Вместе с тем сопротивление херсонцев не угасает, продолжается партизанская борьба. А наши люди – бесстрашные, поэтому их не удастся испугать какими-либо группировками, добавил Молчанов.

СБУ знает всех коллаборантов и предателей МВД в Херсонской области

Служба безопасности Украины установила личности всех коллаборантов и предателей, вступивших в созданное оккупантами незаконное "главное управление МВС Херсонской области". Список приспешников россиян опубликовал сайт СБУ.

Псевдообразование выполняет задачи по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированных районов. Это происходит путём массовых репрессий, преследований и незаконных задержаний граждан.

Приспешники подбирают и вербуют единомышленников, используя личные связи, в частности среди бывших сотрудников правоохранительных органов.

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