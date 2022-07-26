Однак серед них є лише один представник з цього вже неіснуючого підрозділу. Про це 24 каналу розповів активіст з Херсона Володимир Молчанов.

Увага Окупанти стягують важке озброєння у бік Херсона, – мер Мелітополя

За його словами, окупанти справді створили відділок поліції, який так і назвали – "поліція". Частково там "служать" на побігеньках у росіян зрадники, серед них і деякі херсонські патрульні поліцейські. Також росіяни набрали просто людей з вулиці.

Серед них є лише одна особа, яка справді пов'язана з "Беркутом". Тому, швидше за все, з боку окупантів – це лякалка, бо "Беркуту" бояться навіть звичайні російські обивателі,

– сказав активіст.

Він також думає, що саме по собі відродження такого підрозділу є безглуздим, бо "Беркут" використовується проти мирного населення. У Херсоні й без них росіяни придушують цивільні протести.

Разом з тим, опір херсонців не згасає, триває партизанська боротьба. А наші люди – безстрашні, тому їх не вдасться налякати будь-якими угрупованнями, додав Молчанов.

СБУ знає всіх колаборантів та зрадників із МВС у Херсонській області

Служба безпеки України встановила особи всіх колаборантів та зрадників, які вступили у створене окупантами незаконне "головне управління мвс Херсонської області". Список поплічників росіян опублікував сайт СБУ.

Псевдоутворення виконує завдання з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів. Це відбувається шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань громадян.

Поплічники добирають та вербують однодумців, використовуючи особисті зв'язки, зокрема серед колишніх співробітників правоохоронних органів.

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