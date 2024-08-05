Детская больница "Охматдет" объявила тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за выполнением ремонта фасада и внутренней отделки здания, которое было повреждено в результате ракетного удара. Договор на инженерно-консультационные услуги планируют заключить с ООО "Васенов Инжиниринг".

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Завышенные объемы конкурса

Согласно системе "Прозорро" договор заключен на 9,35 миллиона гривен, а технический надзор будет осуществлять ООО "Ик-Проект" за 5,22 миллиона гривен.

Компания "Васенев Инжиниринг" зарегистрирована в апреле 2023 года в жилом доме и принадлежит Олегу Васеневу. Сейчас детская поликлиника планирует в составе заказать у "него консультации по вопросам привлечения подрядных организаций".

Важно понимать, что Олег Васенев – это тот самый эксперт, у которого больница сразу заказала техническое обследование пострадавшего корпуса. Именно он составил дефектный акт с объемами необходимых работ. В нем сразу были указаны завышенные объемы для конкурса благотворительного фонда "Охматдет". Согласно конкурсу, нужно заменить фасад, но обломки разрушили далеко не все декоративные плиты извне.

Также фирма "Риола-модуль", которая строила этот корпус, сообщила, что после атаки уже успела за свой счет отремонтировать операционные, поэтому на это не надо было закладывать ремонтные объемы стройматериалов. "Риола" предлагала выполнить работы за 179 миллионов гривен, однако ее предложение проигнорировали. Зато победителем выбрали запорожскую фирму "Строй-технолоджи" с предложением за 307 миллионов гривен.

После скандала частный конкурс благотворительного фонда "Охматдет" отменили, деньги благотворителей перечислили в госбюджет и соответственно объявили новый тендер в системе "Прозорро".

За что Васенову платят 9 миллионов гривен

Технический надзор будет предусматривать проверки соответствия объемов и качества выполненных строительных работ проектно-сметной документации. Кроме этого, также ведение учета объемов принятых и оплаченных строительных работ, а также работ, выполненных с недостатками, проверку визирования и представления заказчику актов приемки выполненных строительных работ на объекте, которые подписаны, заверены и предоставлены подрядчиком.

На обоих тендерах заказ забрали без конкуренции.

Киевской "Ик-Проект" руководят Ольга Крыжня и Людмила Пархоменко, а принадлежит она Юлии Крат из Харькова.