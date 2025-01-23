В эфире 24 Канала генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж ответил, может ли Киев восстановить свой ядерный потенциал.

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Какие последствия для Украины будет иметь запуск ядерной программы

Сейчас Украина не сможет запустить ядерную программу. Потому что не только Россия, но и наши союзники, в частности США и Европа, будут однозначно против. Они привлекут все ресурсы, чтобы Киев не реализовал ее. К тому же это может негативно повлиять на предоставление Украине военной и финансовой помощи.

Украина имела полностью закрытый ядерный цикл, но потеряла его. Конечно, есть ученые, которые еще имеют технологическую модель действий, но это надо восстанавливать. Кроме того, иметь для этого заводы, ресурсы, лаборатории, центрифуги и многое другое.

Надо исходить из реалий, а не из теории. Поэтому в этой ситуации нереально то, что Украина в ближайшие годы возобновит ядерную программу. Россия и США также об этом знают,

– сказал Маломуж.

По его словам, пустые разговоры о вероятности возвращения ядерного оружия в Украине только играют на руку россиянам, которые потом спекулируют на этой теме. Российские пропагандисты придумывают разные глупости о каких-то грязных бомбах, планах украинцев взорвать атомные электростанции и тому подобное.

Номинированный Дональдом Трампом на должность директора ЦРУ Джон Рэтклифф отметил, что война в Украине увеличивает риск для США быть втянутыми в конфликт с ядерной державой.