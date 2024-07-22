Министр также поблагодарил европейских партнеров за поддержку нашего государства. В то же время он призвал ЕС непосредственно принять участие в защите украинской энергосистемы.

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Защитить энергетику смогут средства ПВО и увеличение импорта

Дмитрий Кулеба призвал европейских партнеров активизировать защиту и восстановление украинской энергоинфраструктуры.

Российские ракетные и беспилотные удары уничтожили или повредили значительную часть генерирующих мощностей, тепловой генерации, гидроэлектростанций, объектов системы передачи электроэнергии,

– сказал дипломат.

Министр также назвал 5 приоритетных шагов по срочной помощи энергосистеме:

усиление ПВО,

быстрый ремонт и восстановление объектов генерации и распределения,

децентрализация энергосистемы, в частности установление когенерационных установок,

увеличение импортных мощностей из ЕС с нынешних 1,7 до 2,2 гигаватта,

привлечение средств и оборудования от партнеров.

Кулеба призвал ЕС активизировать усилия по этим 5 направлениям, а также предоставить средства для дальнобойных авиаударов и современной противовоздушной обороны, чтобы прекратить ежедневный российский террор, и принять решение о разрешении Украине атаковать российские цели.

"Эти удары полностью правомерны с точки зрения международного права и могут реально ускорить завершение войны. Некоторые решения по этому поводу уже были приняты. Они помогли нам сорвать российское наступление на Харьков. Нам нужно сделать дальнейшие шаги и расширить зону применения", – отметил министр.