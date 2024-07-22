Міністр також подякував європейським партнерам за підтримку нашої держави. Водночас він закликав ЄС безпосередньо взяти участь у захисті української енергосистеми.

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Захистити енергетику зможуть засоби ППО та збільшення імпорту

Дмитро Кулеба закликав європейських партнерів активізувати захист і відновлення української енергоінфраструктури.

Російські ракетні та дронові удари знищили чи пошкодили значну частину генерувальних потужностей, теплової генерації, гідроелектростанцій, об'єктів системи передачі електроенергії,

– сказав він.

Міністр також назвав 5 пріоритетних кроків щодо термінової допомоги енергосистемі:

посилення ППО,

швидкий ремонт та відновлення об'єктів генерації та розподілу,

децентралізація енергосистеми, зокрема, встановлення когенераційних установок,

збільшення імпортних потужностей з ЄС із теперішніх 1,7 до 2,2 гігавата,

залучення коштів та обладнання від партнерів.

Кулеба закликав ЄС активізувати зусилля за цими 5 напрямами, а також надати засоби для далекобійних авіаударів та сучасної протиповітряної оборони, щоб припинити щоденний російський терор, та прийняти рішення щодо дозволу Україні атакувати російські цілі.

"Ці удари є повністю правомірними з точки зору міжнародного права і можуть реально пришвидшити завершення війни. Деякі рішення з цього приводу вже були ухвалені. Вони допомогли нам зірвати російський наступ на Харків. Нам потрібно зробити подальші кроки і розширити зону застосування", – зазначив міністр.