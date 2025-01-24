В частности, речь идет о помощи в послевоенном восстановлении Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Скептицизм Трампа по поддержке Украины смягчился

Американское издание Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного дипломата, замечает, что администрация Трампа не хочет заниматься восстановлением Украины, но, возможно, к этому привлекут американский бизнес.

Команда президента (Трампа – 24 Канал) также дала понять, что новая администрация США не намерена заниматься непосредственно восстановлением Украины, то, что, как они предположили, будет взято на себя частным сектором,

– говорится в статье.

При этом американский дипломат подчеркнул, что "дискуссии все еще продолжаются".

Несмотря на неготовность команды Трампа заниматься восстановлением, заметно, что скептицизм Трампа по поддержке Украины смягчился. Как пишет издание, США сосредоточились на предоставлении гарантий безопасности Украине.