Восстановление целостности и суверенитета – главная задача будущего президента, – Наливайченко
Лидер Движения "Справедливость" и кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко заявляет, что своей главной задачей на посту президента Украины видит восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Я готов предложить и реализовать эффективный национальный план действий по деоккупации и восстановлению мира", – отмечает он.
План Наливайченко предполагает, в частности, заключение нового международного соглашения с участием стратегического партнера и гаранта безопасности Украины Соединенных Штатов Америки, предоставление необходимой международной гуманитарной помощи для восстановления разрушенного Донбасса.
Цель плана: одновременная деоккупация и Донбасса и Крыма – рассмотрение этих вопросов отдельно друг от друга Наливайченко не рассматривает.
"Одним из первоочередных пунктов, с которых должен начаться путь к миру, является безусловное освобождение Российской Федерацией всех узников совести и пленных", – отмечает автор плана.