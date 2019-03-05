Восстановление целостности и суверенитета – главная задача будущего президента, – Наливайченко

Лидер Движения "Справедливость" и кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко заявляет, что своей главной задачей на посту президента Украины видит восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Я готов предложить и реализовать эффективный национальный план действий по деоккупации и восстановлению мира", – отмечает он.

План Наливайченко предполагает, в частности, заключение нового международного соглашения с участием стратегического партнера и гаранта безопасности Украины Соединенных Штатов Америки, предоставление необходимой международной гуманитарной помощи для восстановления разрушенного Донбасса.

Цель плана: одновременная деоккупация и Донбасса и Крыма – рассмотрение этих вопросов отдельно друг от друга Наливайченко не рассматривает.

"Одним из первоочередных пунктов, с которых должен начаться путь к миру, является безусловное освобождение Российской Федерацией всех узников совести и пленных", – отмечает автор плана.