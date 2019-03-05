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      Восстановление целостности и суверенитета – главная задача будущего президента, – Наливайченко

      19 Читати новину українською
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / n-slovo.com.ua

      Лидер Движения "Справедливость" и кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко заявляет, что своей главной задачей на посту президента Украины видит восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

      "Я готов предложить и реализовать эффективный национальный план действий по деоккупации и восстановлению мира", – отмечает он.

      План Наливайченко предполагает, в частности, заключение нового международного соглашения с участием стратегического партнера и гаранта безопасности Украины Соединенных Штатов Америки, предоставление необходимой международной гуманитарной помощи для восстановления разрушенного Донбасса.

      Цель плана: одновременная деоккупация и Донбасса и Крыма – рассмотрение этих вопросов отдельно друг от друга Наливайченко не рассматривает.

      "Одним из первоочередных пунктов, с которых должен начаться путь к миру, является безусловное освобождение Российской Федерацией всех узников совести и пленных", – отмечает автор плана.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
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