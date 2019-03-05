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      Відновлення цілісності і суверенітету – головне завдання майбутнього Президента, – Наливайченко

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      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / n-slovo.com.ua

      Лідер Руху "Справедливість" та кандидат в президенти України Валентин Наливайченко заявляє, що своїм головним завданням на посаді президента України бачить відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

      "Я готовий запропонувати і реалізувати ефективний національний план дій з деокупації та відновлення миру", наголошує він.

      План Наливайченка передбачає, зокрема, укладення нової міжнародної угоди за участю стратегічного партнера і гаранта безпеки України Сполучених Штатів Америки, надання необхідної міжнародної гуманітарної допомоги для відбудови зруйнованого Донбасу.

      План має на меті одночасну деокупацію і Донбасу і Криму  розгляд цих питань відокремлено одне від одного Наливайченко не розглядає.

      "Одним з першочергових пунктів, з яких має розпочатися шлях до миру, є безумовне звільнення Російською Федерацією всіх в'язнів сумління і полонених", наголошує автор плану.

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      Теги: Новини політики Валентин Наливайченко
      Джерело: 24 Канал
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