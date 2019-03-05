Відновлення цілісності і суверенітету – головне завдання майбутнього Президента, – Наливайченко

Лідер Руху "Справедливість" та кандидат в президенти України Валентин Наливайченко заявляє, що своїм головним завданням на посаді президента України бачить відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

"Я готовий запропонувати і реалізувати ефективний національний план дій з деокупації та відновлення миру", – наголошує він.



План Наливайченка передбачає, зокрема, укладення нової міжнародної угоди за участю стратегічного партнера і гаранта безпеки України Сполучених Штатів Америки, надання необхідної міжнародної гуманітарної допомоги для відбудови зруйнованого Донбасу.



План має на меті одночасну деокупацію і Донбасу і Криму – розгляд цих питань відокремлено одне від одного Наливайченко не розглядає.



"Одним з першочергових пунктів, з яких має розпочатися шлях до миру, є безумовне звільнення Російською Федерацією всіх в'язнів сумління і полонених", – наголошує автор плану.