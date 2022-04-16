Кое-где воздушная тревога объявлена с 04:30 16 апреля. Людей призывают сидеть в укрытии до объявления отбоя.

Обратите внимание Что делать, если звучит тревожная сирена и как защититься от обстрелов

В части Украины раздаются тревоги

В частности, воздушную тревогу объявили в:

Сумской;

Харьковской;

Полтавской;

Черкасской;

Луганский;

Донецкой;

Днепропетровской;

Запорожской;

Кировоградской;

Николаевской;

и Одесской областях.

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