Кое-где воздушная тревога объявлена с 04:30 16 апреля. Людей призывают сидеть в укрытии до объявления отбоя.

Обратите внимание Что делать, если звучит тревожная сирена и как защититься от обстрелов

В части Украины раздаются тревоги

В частности, воздушную тревогу объявили в:

  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Полтавской;
  • Черкасской;
  • Луганский;
  • Донецкой;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Кировоградской;
  • Николаевской;
  • и Одесской областях.

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