Подекуди повітряна тривога оголошена з 04:30 16 квітня. Людей закликають сидіти в укриття до оголошення відбою.
Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів
У частині України лунають тривоги
Зокрема повітряну тривогу оголосили у:
- Сумській;
- Харківській;
- Полтавській;
- Черкаській;
- Луганській;
- Донецькій;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Кіровоградській;
- Миколаївській;
- Одеській областях.
До теми – зараз гаряча фаза, – в Міноборони наголосили на загрозі ракетних ударів по всій Україні: дивіться відео