Подекуди повітряна тривога оголошена з 04:30 16 квітня. Людей закликають сидіти в укриття до оголошення відбою.

Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

У частині України лунають тривоги

Зокрема повітряну тривогу оголосили у:

  • Сумській;
  • Харківській;
  • Полтавській;
  • Черкаській;
  • Луганській;
  • Донецькій;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Кіровоградській;
  • Миколаївській;
  • Одеській областях.

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