Теплее всего будет на Юге и в Ужгороде. Там столбики термометров покажут максимально +7...+9 градусов.

Важно С дождями и штормовым ветром: когда в Украине испортится погода

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Как рассказала синоптика Наталья Диденко, 7 декабря Украиной пройдет атмосферный фронт. Он принесет в большинство областей мокрый снег и дождь. В восточной части Украины будет сильный ветер юго-восточного направления.

Температура воздуха в течение дня среды ожидается:

на Западе +2...+5 градусов;

на Севере и в Центре -2...+2 градуса (в Сумской области до -4 градусов);

на Востоке -3...-6 градусов;

на Юге +2…+7, в Крыму до +10, в Приазовье около 0.

В Киеве 7 декабря предполагается мокрый снег, а из-за его налипания – усложнение ситуации на дорогах, порывистый ветер. Ночью -4...-6 градусов, днем потеплеет до нуля.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западе на протяжении всего дня небо будет облачным. Утром продолжится мелкий дождь со снегом. Температура воздуха будет составлять +1...+3 градуса. На Востоке осадки не прогнозируются. Там ожидают сильный ветер и мороз до -9 градусов.

В большинстве областей на Севере весь день будет идти снег. Водителям следует быть внимательными на дорогах. Столбики термометров покажут -3...-1 градус. На Юге будет достаточно тепло – местами до +9 градусов. В некоторых регионах прогнозируют дожди.

Весь день в Киеве будет облачным. Небольшой снег будет идти почти весь день. Температура воздуха будет составлять 0...-2 градуса.

Погода в городах Украины 7 декабря

Ужгород – +4...+6

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – 0..+2

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – 0..+2

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – -1...+1

Винница – 0...+2

Одесса – +7...+9

Николаев – +3...+5

Херсон – +2...+4

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – 0…+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -3...-1

Суммы – -4…-2

Полтава – -3...-1

Днепр – -3...-1

Запорожье – 0…+2

Донецк – -8...-6

Луганск – -9...-7

Харьков – -5...-3

Киев – 0…-2



Прогноз погоды на 7 декабря / Фото Укргидрометцентра