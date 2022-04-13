Оккупанты бъют из тяжелой артиллерии
Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила о ситуации в районе своей ответственности. Украинские защитники заявили, что оккупанты совершили одну атаку.
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В группировке сообщили, что российские военные продолжают наносить ракетные и авиационные удары. Враг ведет обстрелы из тяжелой артиллерии.
Украинским защитникам удалось уничтожить:
- 10 российских оккупантов;
- БМП – 1;
- МТЛБ (плавучий бронетранспортер) – 1;
- ЗУ-23-2 (зенитная установка) – 1.
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