Оккупанты бъют из тяжелой артиллерии

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила о ситуации в районе своей ответственности. Украинские защитники заявили, что оккупанты совершили одну атаку.

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В группировке сообщили, что российские военные продолжают наносить ракетные и авиационные удары. Враг ведет обстрелы из тяжелой артиллерии.

Украинским защитникам удалось уничтожить:

10 российских оккупантов;

БМП – 1;

МТЛБ (плавучий бронетранспортер) – 1;

ЗУ-23-2 (зенитная установка) – 1.

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