Окупанти гатять з важкої артилерії
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило про ситуацію у районі своєї відповідальності. Українські захисники заявили, що окупанти здійснили одну атаку.
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В угрупованні повідомили, що російські військові продовжують завдавати ракетні та авіаційні удари. Ворог веде обстріли з важкої артилерії.
Українським захисникам вдалося знищити:
- 10 російських окупантів;
- БМП – 1;
- МТЛБ (плавучий бронетранспортер) – 1;
- ЗУ-23-2 (зенітна установка) – 1.
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