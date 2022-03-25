Глава областной военно-гражданской администрации отметил, что снаряду не дали упасть или пролететь. Об этом он сообщил, обнародовав видео 24 марта.

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Сбили еще одну крылатую ракету. Это какая-то традиция – сбивать по одной ракете ночью. То, что хлопнуло, как раз работала ПВО,

– сказал Виталий Ким.