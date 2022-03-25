Глава обласної військово-цивільної адміністрації зазначив, що снаряду не дали впасти чи пролетіти. Про це він повідомив, оприлюднивши відео 24 березня.

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Збили ще одну крилату ракету. Це якась вже традиція – збивати по одній ракеті вночі. Оте, що гепнуло, то якраз працювала ППО,

– сказав Віталій Кім.

До слова, Повітряні Сили ЗСУ продовжують моніторити ситуацію у небі. Своєю чергою ворог знизив авіаційну активність, але все одно втратив літак і 4 ракети.