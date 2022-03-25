Один безпілотний апарат оперативно-тактичного рівня уражено зенітними ракетами. Про це 24 березня повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
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Окрім цього, знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети,
– зазначили наші воїни.
Українська пілоти продовжують патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об'єктів, а також дій ударної авіації по наземних цілях:
- колонах бронетехніки;
- логістичних центрах;
- скупченню військ рашистів.
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