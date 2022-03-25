Один безпілотний апарат оперативно-тактичного рівня уражено зенітними ракетами. Про це 24 березня повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

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Окрім цього, знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети,

– зазначили наші воїни.

Українська пілоти продовжують патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об'єктів, а також дій ударної авіації по наземних цілях:

колонах бронетехніки;

логістичних центрах;

скупченню військ рашистів.

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