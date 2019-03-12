Война – как лотерея: поймал шанс – бери взятки, воруй, живи, как хочется

Знакомая представляется всем не иначе как "Заместитель директора школы по хозяйственной части". То есть – завхоз. Но, понимаете, кто-то называет лодку кораблем, а кто-то посудиной.

Вот и эта женщина ни разу не опустилась до "завхоза", потому что в своей жизни прошла уже через низкие должности и соответствующее к ней отношение. И война дала ей очень многое: и новую должность в "государственной" структуре, и возможность выучиться на бюджете, получив высшее образование, и работу учителем в свои за 50 впервые в жизни. В общем, война – как лотерея. Кто-то только теряет, а кто-то умеет найти то, чего не нашел бы никогда раньше.

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Директор одной из местных школ раз в квартал получает премию в три своих оклада. Вполне официально. Неофициально только то, что два оклада эта директор оставляет себе, а третий, снимая в банкомате, отвозит лично некоей пани Кияшко – той, кто подписывает ей премии раз в квартал. А теперь подумайте, у той Кияшко один ли такой благодарный подчиненный, кто прекрасно знаком с системой откатов? Нет, конечно.

Мой знакомый покупает дешевый бензин, который ему возят из "армии". Воруют и продают. Потому что сегодняшние "воины" – это вчерашние его друзья, кто уверен в нем, уверен в том, что он не скажет лишнего никому, а цена за бензин говорит сама за себя. И можно назвать систему как угодно, но в ней остались прежние люди. Те, кто привык жить по старинке – воруя то, что плохо лежит. И тот же завхоз, ах, простите, заместитель директора школы по хозяйственной части, имеет свои 20% откатов за списание всего того, что щедро выдается сейчас на ремонт школы.

Если эта школа еще из тех, кто обласкан гуманитаркой, можно быть уверенным, что вместе со школьными ремонтами завхоз строит себе дом, и это полностью соответствует действительности. Завозится гуманитарка – строится дом. Параллельно. Что в принципе нереально на официальную зарплату завхоза. А еще все понимают, что все это – временно. И контрабанда, и заработки. Как в серфинге ветер, который так важно поймать вовремя. И есть те, кто сидит на попе ровно все четыре года, потому что привык так жить, потому что не умеет инициировать события вокруг себя. А есть и те, кто в последнем рывке бежит вперед, торопясь наверстать все то, что было упущено или недополучено в течение всей предыдущей жизни.

Моя приятельница за бесценок выкупила магазинчик восточных сувениров у своих же конкурентов. Те оказались людьми повышенной сознательности, и жить в непризнанной "республике" отказались. А у моей подруги нет выраженной точки зрения на этот счет, и свое дело она любит, пройдя долгий путь от продавца до хозяйки этой маленькой точки в переходе. И теперь у нее уже сеть магазинчиков, а "в наследство" достались и продавцы, которые проверены годами работы у конкурентов. Пусть она не купила машины или нового дома, но владеть сетью магазинов пусть и такого странного товара. Это шанс жить так, как хочется – ходить обедать в любимые кафе и в кино на весь день, ездить пару раз за лето на море и вообще быть хозяйкой собственной жизни. Да, она против войны, как и все. Но с полным сохранением ее последствий лично для своей жизни.

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