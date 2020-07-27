Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что страны не должны постоянно держать границы закрытыми из-за распространения COVID-19. В организации считают, что экономика стран должна восстанавливаться. В то же время, там подтверждают: с ослаблением мер против коронавируса – инфекция будет быстрее и больше распространяться.

Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан во время брифинга организации 27 июля пишет 24 канал.

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По его словам, страны не могут долго держать закрытыми границы в ближайшем будущем.

Для отдельных стран будет почти невозможно держать свои границы закрытыми в обозримом будущем. Экономика должна работать, люди должны работать, торговля должна восстанавливаться,

– пояснил Райан.

Вместе с тем он добавил: давление на коронавирус снижает количество больных.

"Сбросьте это давление, – и цифры снова начнут расти", – отметил Райан.

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Обратите внимание! 27 июля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. Именно поэтому он собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию.

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