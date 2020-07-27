Страны не должны держать свои границы закрытыми из-за коронавируса, – ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что страны не должны постоянно держать границы закрытыми из-за распространения COVID-19. В организации считают, что экономика стран должна восстанавливаться. В то же время, там подтверждают: с ослаблением мер против коронавируса – инфекция будет быстрее и больше распространяться.
Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан во время брифинга организации 27 июля пишет 24 канал.
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По его словам, страны не могут долго держать закрытыми границы в ближайшем будущем.
Для отдельных стран будет почти невозможно держать свои границы закрытыми в обозримом будущем. Экономика должна работать, люди должны работать, торговля должна восстанавливаться,
– пояснил Райан.
Вместе с тем он добавил: давление на коронавирус снижает количество больных.
"Сбросьте это давление, – и цифры снова начнут расти", – отметил Райан.
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Какова ситуация с коронавирусом в мире
- С начала 2020 года в мире зарегистрировали 16 264 048 инфицированных SARS-CoV-2.
- В то же время 9 407 977 пациентов выздоровели, но 648 966 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.
- Заметим, что несколько последних недель количество инфицированных во всем мире начало быстро расти.