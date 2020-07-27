Країни не повинні тримати свої кордони закритими через коронавірус, – ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що країни не повинні постійно тримати кордони закритими через поширення COVID-19. В організаації вважають, що економіка країн має відновлюватися. Водночас, там підтверджують: з послабленням заходів проти коронавірусу – інфекція швидше і більше поширюватиметься.
Про це заявив глава програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан під час брифінгу організації 27 липня, пише 24 канал.
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За його словами, країни не можуть довго тримати закритими кордони в найближчому майбутньому.
Для окремих країн буде майже неможливо тримати свої кордони закритими в осяжному майбутньому. Економіка повинна працювати, люди повинні працювати, торгівля має відновлюватися,
– пояснив Райан.
Водночас, він додав: тиск на коронавірус знижує кількість хворих.
"Скиньте цей тиск, – і цифри знову почнуть рости", – зауважив Райан.
Брифінг ВООЗ стосовно коронавірусу: відео
Яка ситуація з коронавірусом у світі
- Від початку 2020 року у світі зареєстрували 16 264 048 інфікованих SARS-CoV-2.
- Водночас 9 407 977 пацієнтів одужали, але 648 966 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.
- Зауважимо, що кілька останніх тижнів кількість інфікованих у всьому світі почала швидко зростати.