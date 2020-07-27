У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що країни не повинні постійно тримати кордони закритими через поширення COVID-19. В організаації вважають, що економіка країн має відновлюватися. Водночас, там підтверджують: з послабленням заходів проти коронавірусу – інфекція швидше і більше поширюватиметься.

Про це заявив глава програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан під час брифінгу організації 27 липня, пише 24 канал.

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За його словами, країни не можуть довго тримати закритими кордони в найближчому майбутньому.

Для окремих країн буде майже неможливо тримати свої кордони закритими в осяжному майбутньому. Економіка повинна працювати, люди повинні працювати, торгівля має відновлюватися,

– пояснив Райан.

Водночас, він додав: тиск на коронавірус знижує кількість хворих.

"Скиньте цей тиск, – і цифри знову почнуть рости", – зауважив Райан.

Брифінг ВООЗ стосовно коронавірусу: відео

Зверніть увагу! 27 липня глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу в світі посилюється. Саме тому він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію.

Яка ситуація з коронавірусом у світі