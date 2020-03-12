ВОЗ объявила пандемию коронавируса, валютная паника в Украине – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 11 марта – Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию коронавируса. Тем временем по всей Украине до 3 апреля ввели карантин. После тревожных новостей о начале мирового кризиса курс гривны резко упал. Интересно, что курс доллара в обменниках меняется крайне быстро, а вот стоимость евро является более стабильной.

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Бывший глава ОП впервые подал электронную декларацию: в наличке Андрей Богдан хранит 720 тысяч долларов и 240 тысяч евро. Также он активно инвестировал в квартиры в столичных новостройках – таких в декларации аж 10.

Госдума поддержала поправку, которая "обнуляет" президентские сроки Путина. Она даст возможность российскому главе государства остаться у власти еще 12 лет