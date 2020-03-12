00:57
12 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вічний президент Путін. Тіматі хоче "обнулитися"
      Вєсті Кремля
      22:21, 11 березня
      Вєсті.UA: Життя Богдана після відставки. Депутати ОПЗЖ відвідали агресора
      Вєсті.UA
      20:22, 11 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19

      ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу, валютна паніка в Україні – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн -

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 11 березня – Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно оголосила пандемію коронавірусу. Тим часом по всій Україні до 3 квітня ввели карантин. Після тривожних новин про початок світової кризи курс гривні різко впав. Цікаво, що курс долара в обмінниках змінюється вкрай швидко, а от вартість євро є більш стабільною.

      Також у випуску: 

      Колишній глава ОП вперше подав електронну декларацію: у готівці Андрій Богдан зберігає 720 тисяч доларів та 240 тисяч євро. Також він активно інвестував у квартири в столичних новобудовах – таких у декларації аж 10.

      Держдума підтримала поправку, яка "обнуляє" президентські терміни Путіна. Вони дасть можливість російському главі держави залишитися при владі ще на 12 років

      Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
      11 березня
      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Гуд найт Юкрейн
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      11 березня , 22:55 Найнебезпечніші пандемії, які пережило людство: як з ними боролися і які були наслідки
      Анастасія Лукашевська
      11 березня , 22:03 Головні новини 11 березня: карантин в Україні і Вакарчук – не голова "Голосу"
      Вероніка Климська
      10 березня , 13:27 Троє українців заробили понад 130 000 євро за тиждень у Чехії
      3 березня , 13:57 5 легендарних пісень Кріса Нормана
      Ліза Астахова
      11 березня , 22:00 В обійми дефолту: чому Коломойський і посіпаки штовхають Україну на самогубство
      Сергій Фурса
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук