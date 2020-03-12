ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу, валютна паніка в Україні – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 11 березня – Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно оголосила пандемію коронавірусу. Тим часом по всій Україні до 3 квітня ввели карантин. Після тривожних новин про початок світової кризи курс гривні різко впав. Цікаво, що курс долара в обмінниках змінюється вкрай швидко, а от вартість євро є більш стабільною.

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Колишній глава ОП вперше подав електронну декларацію: у готівці Андрій Богдан зберігає 720 тисяч доларів та 240 тисяч євро. Також він активно інвестував у квартири в столичних новобудовах – таких у декларації аж 10.

Держдума підтримала поправку, яка "обнуляє" президентські терміни Путіна. Вони дасть можливість російському главі держави залишитися при владі ще на 12 років